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18:26

Путин настаивает на закреплении в Конституции правопреемственности РФ от СССР

фото ЗакС политика Путин настаивает на закреплении в Конституции правопреемственности РФ от СССР

Президент Владимир Путин внес в проект изменения Конституции поправку, которая декларирует правопреемственность современного российского государства от распавшегося в 1991 году Советского Союза, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. По мнению последнего, эту мысль поддерживает большинство соотечественников.

В проекте нового текста Конституции также появилась фигура бога, о чем было много публичных общественных споров в феврале.

Наконец, еще одна внесенная Путиным 2 марта для рассмотрения Госдумой резонансная поправка в текст Основного закона - это определение семьи как союза мужчины и женщины.

В случае принятия депутатами новой редакции россиянам будет позволено одобрить или не одобрить ее текст на всеобщем голосовании 22 апреля. Юридически итоги голосования, по всей вероятности, уже не позволят "отыграть назад" утвержденные изменения.

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