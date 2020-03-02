Минкульт не выдает прокатное удостоверение фильму "Прощание со Сталиным"

Новый кинофильм режиссера-документалиста Сергея Лозницы "Прощание со Сталиным" не встретил благосклонности со стороны Минкульта и не получил прокатного удостоверения, сообщило "Эхо Москвы". В связи с этим картина может не выйти на экраны петербургских кинотеатров к дате смерти советского правителя 5 марта.

Утверждается, что сложности, со слов чиновников, носят сугубо технический, а не идеологический характер. Решение о судьбе ленты может быть принято уже сегодня, 2 марта.

Украинский режиссер Сергей Лозница известен своей критикой нынешней российской власти. Его авторству, в числе прочего, принадлежит документальный фильм о событиях путча 1991 года.

Отметим, что в 2018 году скандал в России наделала британская черная комедия "Смерть Сталина", в котором обстоятельства кончины вождя и связанное с ними поведение высшей советской номенклатуры подаются в анекдотическом ключе. Минкульт картину на большие экраны не пустил.