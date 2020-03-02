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2 марта, 19:33

Смольный привлекает банки для выкупа образовательных учреждений у застройщиков

фото ЗакС политика Смольный привлекает банки для выкупа образовательных учреждений у застройщиков

Чиновники из петербургского правительства приступили к новому виду сделок о выкупе детских садов и школ у девелоперов. Как следует из новейшего официального сообщения, только в 2020 году на эти цели уйдет 7 млрд рублей: за эти деньги город получит три школы и восемь садиков.

Новизна формата, как пишет "Фонтанка", состоит в том, что соглашения - четырехсторонние. Помимо застройщика и КИО в них участвуют банки и комитет по экономической политике.

"Мы сейчас ведем диалог с 10 крупнейшими банками, с 6 подписали соглашение о вхождении в проект", - рассказал глава последнего Валерий Москаленко.

Порядок поменялся главным образом из-за того, что застройщики более не вправе использовать деньги дольщиков для создания и обслуживания объектов социальной инфраструктуры и вынуждены прибегать к займам.

В ближайшее время схема должна сработать на Парнасе и на юго-западе Петербурга. В проектах согласились участвовать Сбербанк и Газмпромбанк.

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