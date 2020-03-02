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2 марта, 19:59

Беглов констатировал повышение качества жизни петербуржцев

фото ЗакС политика Беглов констатировал повышение качества жизни петербуржцев

Ход выполнения государственной задачи "сбережения народа" и повышения качества жизни, поставленной президентом, оценил на территории вверенного ему региона губернатор Александр Беглов, выступая в эфире "Радио России". Успехи, на его взгляд, имеются уже сегодня, и прежде всего речь идет о минимальной зарплате, которая, согласно новейшим поправкам в Конституцию, не должна быть меньше МРОТ.

"В Петербурге минимальная заработная плата с 1 января 2020 года составляет 19 тысяч рублей. Она на треть выше общероссийской (12 тысяч 130 рублей)", - напомнил Беглов, добавив, что городская безработица в ушедшем году стала самой низкой по стране (1,5%).

Плодотворно воплощается в жизнь, по оценке чиновника, также дополнительное обучение предпенсионеров за государственный счет: в 2019 году к услуге прибегли 4,5 тысячи петербуржцев.

"С этого года обучение станет доступно петербуржцам от 50 лет и старше. Также в этом году в рамках нацпроекта «Демография» смогут повысить квалификацию или получить новую профессию не меньше 2 тысяч неработающих женщин с детьми-дошкольниками", - объявил Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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