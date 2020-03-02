Милонов борется с родителями, держащими детей на веганских диетах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко получил письмо от петербургского депутата Виталия Милонова, представляющего город-субъект РФ в Государственной думе. В документе последний объясняет целесообразность введения юридической ответственности для тех родителей, кто держит собственных детей на популярных в эти дни веганских диетах и лишает их тем самым жизненно необходимых питательных веществ.

В терминологии Милонова, поступающие таким образом взрослые демонстрируют приверженность к "околонаучным предрассудкам" и ставят жизнь детей под угрозу.

"В данной ситуации прошу Вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность внесения дополнений в Уголовный и административный кодексы РФ соответствующих статей, устанавливающих ответственность за насильственное кормление малолетних детей несоответствующей пищей, способной привести к тяжёлым заболеваниям и смерти", - пишет он в письме министру, частично опубликованном порталом News.ru.

Парламентарий утверждает, что желает предлагаемым наказанием предупредить фатальные последствия родительской безответственности.

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