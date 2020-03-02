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2 марта, 21:11

На Невский снова вышли с плакатами против пыток

фото ЗакС политика На Невский снова вышли с плакатами против пыток

На углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы 2 марта молодые активисты собрались, чтобы в форме одиночных пикетов выразить свое резко отрицательное отношение к пыткам со стороны правоохранителей, о жалобах на которые время от времени становится известно гражданскому обществу.

На акции никого не задержали.

Отметим, что самое резонансное "пыточное" дело последнего времени - дело запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Сеть", фигуранты которого, отправленные в колонию на длительные сроки, жаловались на насилие со стороны сотрудников ФСБ.

Политзаключенных, в частности, фигурантов дела "Сети", регулярно поддерживают в Петербурге. Начиная с ноября как минимум каждую пятницу у различных станций метро проводятся протестные пикеты.

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Фотографии: Telegram-канал "Метропикет СПб"


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