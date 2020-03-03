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9:24

Эсеры недовольны темпами работ по расширению проспекта Энергетиков

фото ЗакС политика Эсеры недовольны темпами работ по расширению проспекта Энергетиков

Петербургские справедливороссы обратили внимание на то, что городские чиновники ведут себя непоследовательно, решая проблему расширения проспекта Энергетиков в районе железнодорожного переезда: сроки работ регулярно сдвигаются, и, более того, в разных ответах указываются разные даты их завершения.

Последний дедлайн, о котором заявлялось, - октябрь нынешнего года, но ход ремонта уже подсказывает эсерам, что едва ли город успеет уложиться в срок.

"Комитет (КРТИ) выслал мне два документа с разными сроками завершения конкретных этапов. В сроки дорожной карты они не укладываются, а значит, опасения жителей уже можно считать обоснованными. Полагаю, сейчас самое время для КРТИ пересмотреть дорожную карту, определить, где можно ускориться", - полагает депутат ЗакСа Надежда Тихонова.

По прикидкам ее и ее коллег, непосредственно работы "на земле" смогут начаться не раньше самого конца июля, и таким образом у подрядчика будет совсем мало времени.

Тихонова начала педалировать проблему еще при прежнем губернаторе Георгии Полтавченко, который согласился с необходимостью расширения оживленной магистрали в Красногвардейском районе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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