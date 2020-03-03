Эсеры недовольны темпами работ по расширению проспекта Энергетиков

Петербургские справедливороссы обратили внимание на то, что городские чиновники ведут себя непоследовательно, решая проблему расширения проспекта Энергетиков в районе железнодорожного переезда: сроки работ регулярно сдвигаются, и, более того, в разных ответах указываются разные даты их завершения.

Последний дедлайн, о котором заявлялось, - октябрь нынешнего года, но ход ремонта уже подсказывает эсерам, что едва ли город успеет уложиться в срок.

"Комитет (КРТИ) выслал мне два документа с разными сроками завершения конкретных этапов. В сроки дорожной карты они не укладываются, а значит, опасения жителей уже можно считать обоснованными. Полагаю, сейчас самое время для КРТИ пересмотреть дорожную карту, определить, где можно ускориться", - полагает депутат ЗакСа Надежда Тихонова.

По прикидкам ее и ее коллег, непосредственно работы "на земле" смогут начаться не раньше самого конца июля, и таким образом у подрядчика будет совсем мало времени.

Тихонова начала педалировать проблему еще при прежнем губернаторе Георгии Полтавченко, который согласился с необходимостью расширения оживленной магистрали в Красногвардейском районе.

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