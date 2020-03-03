Активисты об отчете главы МО "Урицк": Хватит превращать округ в болото

В МО «Урицк» прошел традиционный ежегодный отчет руководства муниципалитета перед местными жителями, сообщает паблик "Петербургский гражданин". Посетившие его активисты остались не удовлетворены содержательной частью встречи.

Они отметили, что затопление Егоровского сквера и его окрестностей муниципалов не интересует. Кроме того, была проигнорирована спорная тема застройки Полежаевского парка.

"Прозревать начали даже покладистые, неконфликтные жители, которые постоянно месят грязь, обходя многочисленные лужи. Не пора ли бессменному в течении десяти лет (о которых он постоянно упоминает) главе Прокопчику перестать превращать округ в болото и заняться грамотным развитием территории для жителей?" - задаются авторы поста риторическим вопросом.

Активисты подчеркивают, что речи руководства МО встречали крайне сдержанные аплодисменты и что под конец мероприятия диалог с местной властью накалился.

Фотографии: Александр Бабушкин

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