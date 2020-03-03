Про "непокорного арестанта" Шестуна выпустили документальный фильм

Группа поддержки арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выложила в открытом доступе документальный фильм о его судьбе и конфликте с властями и силовиками, который стоил ему свободы. Его съемки велись в течение нескольких месяцев.

"Мы брали с собой камеру на разные мероприятия, на встречи с адвокатами, издателями, на заседания суда. Везде старались запечатлеть что-то интересное, какие-то важные кадры, которые в дальнейшем смогли бы использовать. И большая часть материала действительно пригодилась", - сообщила ЗАКС.Ру супруга политика Юлия Шестун.

Преобладает в хронометраже фильма интервью, записанное за несколько дней до его ареста летом 2018 года.

Шестуну вменяются многомиллионные махинации с земельными участками в бытность его чиновником. Своей вины он не признает, считая дело против себя сфабрикованным. В СИЗО он выдержал несколько продолжительных голодовок и принудительное кормление.