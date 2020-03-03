Путин: Вышли без разрешения на митинг - пожалуйте бриться

В очередном эпизоде растянутого во времени интервью ТАСС президент Владимир Путин побеседовал с журналистом Андреем Ванденко о гражданском обществе и активной в социальном и политическом отношении части россиян. Серия началась с того, что глава государства сразу дал понять: нельзя сводить гражданкое общество только, как он выразился, к "несистемной оппозиции, которая нарушает закон". Ей в противовес Путин поставил разного рода волонтеров и общественные, в том числе благотоворительные, организации, многими из которых он гордится.

Вновь возникла тема разгона митингов, и на этот раз президент выразился еще категоричнее, чем раньше.

"Вы хотите выразить свою точку зрения, своё мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте. <...> Не получили и вышли — пожалуйте бриться", - заявил Путин.

Он также заступился за законодательство об иностранных агентах, заметив, что за это предусмотрена, в отличие от США, только административная ответственность и что работают эти законы только в случаях, когда люди получают зарубежные деньги за внутриполитическую деятельность.