18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:20

Ройзман: "Семейные" поправки в Конституцию проталкивают откровенные гомосексуалисты

фото ЗакС политика Ройзман: "Семейные" поправки в Конституцию проталкивают откровенные гомосексуалисты

Политик Евгений Ройзман прокомментировал внесенные 2 марта президентом Владимиром Путиным резонансные поправки в Конституцию, среди которых - столь специфичное для текста основного закона положение, как закрепление брака в виде союза мужчины и женщины. Будучи сомнительным само по себе, это положение, полагает бывший мэр Екатеринбурга, обрастает дополнительными странностями с учетом личностей принимающих его персоналий.

"Наверное, хотят задать какую-то очень серьезную такую точку нетерпимости. Но там же понятно, что те люди, которые будут это проталкивать, к ним есть вопросы, потому что об их ориентации многие знают, понимают. Ну, это будет откровенное лицемерие, когда откровенные совершенно гомосексуалисты будут проталкивать вот такую позицию в Конституцию и будут следить за голосованием", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Впрочем, по его словам, это далеко не единственный из предлагаемых властью законодательных парадоксов, режущих глаз.

"Закрепление бога в Конституции - и Россия является правопреемницей СССР. Ну послушайте, она в этом плане не может быть преемницей СССР, потому что в СССР бога уничтожали", - напоминил он слушателям.

Для него происходящее с основным законом - "оболванивание", а также "поправление занавесочек, когда у вас уже дом горит".

Ранее Ройзман заявлял, что будет бойкотировать голосование за поправки и призвал никого не ходить на участки. Такой же позиции придерживается политик с другого фланга Максим Шевченко.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

2 марта, 19:59 Беглов констатировал повышение качества жизни петербуржцев

2 марта, 18:26 Путин настаивает на закреплении в Конституции правопреемственности РФ от СССР

2 марта, 17:38 Максим Шевченко призвал к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию

2 марта, 14:40 Вишневский: Вероятность, что 12 марта ЗакС соберется из-за поправок в Конституцию, близка к 100%

28 февраля, 19:21 Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

28 февраля, 17:23 Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

28 февраля, 16:34 В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

28 февраля, 13:35 Для Удальцова сверхважно, как по поправкам в Конституцию проголосует КПРФ

28 февраля, 12:51 Голосование по поправкам в Конституцию обойдется бюджету РФ почти в 15 млрд рублей

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:10 Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

12:48 Коронавирус дошел до Украины

12:29 Суд допросил экс-сотрудника комитета по вопросам законности о разгоне шествия 1 мая

12:17 Желающие создания в Мытном дворе рекреационной зоны обратились к Путину

11:39 Лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева избили неизвестные

11:20 Ройзман: "Семейные" поправки в Конституцию проталкивают откровенные гомосексуалисты

10:46 Путин: Вышли без разрешения на митинг - пожалуйте бриться

10:21 Про "непокорного арестанта" Шестуна выпустили документальный фильм

9:59 Муниципал: Активисты об отчете главы МО "Урицк": Хватит превращать округ в болото

9:24 Эсеры недовольны темпами работ по расширению проспекта Энергетиков

2 марта, 21:11 На Невский снова вышли с плакатами против пыток

2 марта, 20:16 Милонов борется с родителями, держащими детей на веганских диетах

2 марта, 19:59 Беглов констатировал повышение качества жизни петербуржцев

2 марта, 19:33 Смольный привлекает банки для выкупа образовательных учреждений у застройщиков

2 марта, 18:55 Минкульт не выдает прокатное удостоверение фильму "Прощание со Сталиным"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru