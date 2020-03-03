Ройзман: "Семейные" поправки в Конституцию проталкивают откровенные гомосексуалисты

Политик Евгений Ройзман прокомментировал внесенные 2 марта президентом Владимиром Путиным резонансные поправки в Конституцию, среди которых - столь специфичное для текста основного закона положение, как закрепление брака в виде союза мужчины и женщины. Будучи сомнительным само по себе, это положение, полагает бывший мэр Екатеринбурга, обрастает дополнительными странностями с учетом личностей принимающих его персоналий.

"Наверное, хотят задать какую-то очень серьезную такую точку нетерпимости. Но там же понятно, что те люди, которые будут это проталкивать, к ним есть вопросы, потому что об их ориентации многие знают, понимают. Ну, это будет откровенное лицемерие, когда откровенные совершенно гомосексуалисты будут проталкивать вот такую позицию в Конституцию и будут следить за голосованием", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Впрочем, по его словам, это далеко не единственный из предлагаемых властью законодательных парадоксов, режущих глаз.

"Закрепление бога в Конституции - и Россия является правопреемницей СССР. Ну послушайте, она в этом плане не может быть преемницей СССР, потому что в СССР бога уничтожали", - напоминил он слушателям.

Для него происходящее с основным законом - "оболванивание", а также "поправление занавесочек, когда у вас уже дом горит".

Ранее Ройзман заявлял, что будет бойкотировать голосование за поправки и призвал никого не ходить на участки. Такой же позиции придерживается политик с другого фланга Максим Шевченко.