Лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева избили неизвестные

Лидер петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрей Дмитриев пострадал от нападения злоумышленников, сообщили ЗАКС.Ру в партийном штабе.

Утверждается, что на активиста внутри его подъезда утром 3 марта набросились двое неизвестных мужчин спортивного телосложения и стали методично избивать. Вскоре после начала силового конфликта незваных гостей парадной спугнули соседи.

"Напомним, в истории нацболов уже существовала практика, когда на политических активистов организовывали массовые нападения. Прекратить нашу политическую деятельность через силовое давление так и не удалось", - гласит позиция другороссов.

Дмитриев зафиксировал гематомы в травмпункте и планирует обратиться в полицию.

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