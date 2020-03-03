18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:39

Лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева избили неизвестные

фото ЗакС политика Лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева избили неизвестные

Лидер петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрей Дмитриев пострадал от нападения злоумышленников, сообщили ЗАКС.Ру в партийном штабе.

Утверждается, что на активиста внутри его подъезда утром 3 марта набросились двое неизвестных мужчин спортивного телосложения и стали методично избивать. Вскоре после начала силового конфликта незваных гостей парадной спугнули соседи.

"Напомним, в истории нацболов уже существовала практика, когда на политических активистов организовывали массовые нападения. Прекратить нашу политическую деятельность через силовое давление так и не удалось", - гласит позиция другороссов.

Дмитриев зафиксировал гематомы в травмпункте и планирует обратиться в полицию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:10 Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

12:48 Коронавирус дошел до Украины

12:29 Суд допросил экс-сотрудника комитета по вопросам законности о разгоне шествия 1 мая

12:17 Желающие создания в Мытном дворе рекреационной зоны обратились к Путину

11:39 Лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева избили неизвестные

11:20 Ройзман: "Семейные" поправки в Конституцию проталкивают откровенные гомосексуалисты

10:46 Путин: Вышли без разрешения на митинг - пожалуйте бриться

10:21 Про "непокорного арестанта" Шестуна выпустили документальный фильм

9:59 Муниципал: Активисты об отчете главы МО "Урицк": Хватит превращать округ в болото

9:24 Эсеры недовольны темпами работ по расширению проспекта Энергетиков

2 марта, 21:11 На Невский снова вышли с плакатами против пыток

2 марта, 20:16 Милонов борется с родителями, держащими детей на веганских диетах

2 марта, 19:59 Беглов констатировал повышение качества жизни петербуржцев

2 марта, 19:33 Смольный привлекает банки для выкупа образовательных учреждений у застройщиков

2 марта, 18:55 Минкульт не выдает прокатное удостоверение фильму "Прощание со Сталиным"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru