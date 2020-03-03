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12:17

Желающие создания в Мытном дворе рекреационной зоны обратились к Путину

фото ЗакС политика Желающие создания в Мытном дворе рекреационной зоны обратились к Путину

Активисты из сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания", два года назад "отбившие" Мытный двор от угрожавшей ему застройки, пришли к выводу, что в полузаброшенном виде его тоже не следует оставлять. В связи с этим они обратились к президенту Владимиру Путину - для того, чтобы он повлиял на губернатора Александра Беглова и пролоббировал создание качественного благоустройства в виде рекреационной зеленой зоны.

"Пески достойны своей «Новой Голландии». Все это вполне возможно, если город сможет договориться с собственниками о продаже или мене этой территории. Время не только идти дальше, но и вернуть Мытному двору былую славу!", - говорится в свежем посте.

Пока, констатируют активисты, Смольный для видоизменения двора не предпринимает абсолютно ничего.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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