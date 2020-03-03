18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:29

Суд допросил экс-сотрудника комитета по вопросам законности о разгоне шествия 1 мая

фото ЗакС политика Суд допросил экс-сотрудника комитета по вопросам законности о разгоне шествия 1 мая

Смольнинский районный суд на заседании 3 марта заслушал показания бывшего сотрудника комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергея Крюкова, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. По словам Крюкова, он сопровождал подколонну общественного движения «Красивый Петербург». 

Свидетель заявил, что шествие остановилось на Невском проспекте около станции метро «Маяковская». Он отправился к началу общедемократической колонны и увидел свою коллегу Ларису Гаранину в окружении людей. Она просила их продолжить движение, сказал Крюков. По его словам, он отошёл от своей подколонны примерно на пять минут. 

Также Крюков, отвечая на вопрос представителя истцов сообщил, что обойти стоящих спереди людей его подколонна не могла.

 ⁃ Смешать всех в кучу вы предлагаете? У всех свои задачи были. Мы идём колонной, - заявил экс-сотрудник комитета. 

Он добавил, что его подколонна остановилась не по собственной инициативе и никакого несогласованного митинга внутри согласованного шествия не проводила. При этом, Крюков подчеркнул, что говорит только о своей части шествия, а не о всей общедемократической колонне. 

Помимо этого на заседании суда представитель истцов Динар Идрисов просил суд допросить социолога Владимира Костюшева, со-автора общественного расследования разгона 1 мая 2019 года. Ответчики выступили против, так как Костюшев не присутствовал на самом шествии. В частности, представитель комитета по вопросам законности Андрей Воробьев отметил, что книга-расследование социолога состоит из интервью - сам Костюшев ничего показать не может. С этими доводами согласился и суд. 

При этом судья решила повторно вызвать как свидетеля сотрудника ГУ МВД Артема Иванова, который присутствовал на шествии общедемократической колонны. Рассмотрение дела перенесли на 20 марта. 

Напомним, на прошлом заседании суда допросили другого сотрудника комитета Дмитрия Никонова, который сопровождал подколонну молодежного «Яблока». Его коллега Гаранина привлечена судом в дело в качестве соответчика.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:10 Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

12:48 Коронавирус дошел до Украины

12:29 Суд допросил экс-сотрудника комитета по вопросам законности о разгоне шествия 1 мая

12:17 Желающие создания в Мытном дворе рекреационной зоны обратились к Путину

11:39 Лидера петербургских другороссов Андрея Дмитриева избили неизвестные

11:20 Ройзман: "Семейные" поправки в Конституцию проталкивают откровенные гомосексуалисты

10:46 Путин: Вышли без разрешения на митинг - пожалуйте бриться

10:21 Про "непокорного арестанта" Шестуна выпустили документальный фильм

9:59 Муниципал: Активисты об отчете главы МО "Урицк": Хватит превращать округ в болото

9:24 Эсеры недовольны темпами работ по расширению проспекта Энергетиков

2 марта, 21:11 На Невский снова вышли с плакатами против пыток

2 марта, 20:16 Милонов борется с родителями, держащими детей на веганских диетах

2 марта, 19:59 Беглов констатировал повышение качества жизни петербуржцев

2 марта, 19:33 Смольный привлекает банки для выкупа образовательных учреждений у застройщиков

2 марта, 18:55 Минкульт не выдает прокатное удостоверение фильму "Прощание со Сталиным"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru