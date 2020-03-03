Суд допросил экс-сотрудника комитета по вопросам законности о разгоне шествия 1 мая

Смольнинский районный суд на заседании 3 марта заслушал показания бывшего сотрудника комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергея Крюкова, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. По словам Крюкова, он сопровождал подколонну общественного движения «Красивый Петербург».

Свидетель заявил, что шествие остановилось на Невском проспекте около станции метро «Маяковская». Он отправился к началу общедемократической колонны и увидел свою коллегу Ларису Гаранину в окружении людей. Она просила их продолжить движение, сказал Крюков. По его словам, он отошёл от своей подколонны примерно на пять минут.

Также Крюков, отвечая на вопрос представителя истцов сообщил, что обойти стоящих спереди людей его подколонна не могла.

⁃ Смешать всех в кучу вы предлагаете? У всех свои задачи были. Мы идём колонной, - заявил экс-сотрудник комитета.

Он добавил, что его подколонна остановилась не по собственной инициативе и никакого несогласованного митинга внутри согласованного шествия не проводила. При этом, Крюков подчеркнул, что говорит только о своей части шествия, а не о всей общедемократической колонне.

Помимо этого на заседании суда представитель истцов Динар Идрисов просил суд допросить социолога Владимира Костюшева, со-автора общественного расследования разгона 1 мая 2019 года. Ответчики выступили против, так как Костюшев не присутствовал на самом шествии. В частности, представитель комитета по вопросам законности Андрей Воробьев отметил, что книга-расследование социолога состоит из интервью - сам Костюшев ничего показать не может. С этими доводами согласился и суд.

При этом судья решила повторно вызвать как свидетеля сотрудника ГУ МВД Артема Иванова, который присутствовал на шествии общедемократической колонны. Рассмотрение дела перенесли на 20 марта.

Напомним, на прошлом заседании суда допросили другого сотрудника комитета Дмитрия Никонова, который сопровождал подколонну молодежного «Яблока». Его коллега Гаранина привлечена судом в дело в качестве соответчика.

София Саттарова