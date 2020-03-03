Коронавирус дошел до Украины

Представители украинского Минздрава на специальном брифинге объявили, что на территории их государства выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

Речь идет о жителе Черновицкой области, который недавно вернулся из Италии.

Это первый украинский гражданин из четверых, у которого подтвердилось подозрение на опасный вирус.

Недуг проник уже на каждый континент. Всего в мире от инфекции с начала года умерло свыше трех тысяч человек. Чаще всего от коронавируса умирают в Китае, Иране и Южной Корее.

Как и в случае с украинцем, накануне болезнь выявили у россиянина, тоже вернувшегося из Италии.