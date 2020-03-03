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13:10

Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

фото ЗакС политика Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

Политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте о том, что по так называемому "делу ФБК" у членов всей его семьи и у его соратника Ивана Жданова арестовали банковские счета. В частности, баланс на карточках у Навального и его жены составляет минус 75 млн рублей.

Санкции коснулись даже детской карточки сына политика Захарова, на которой накопилось 30 тысяч рублей, и счетов родителей Навального.

"Как и у всех у них — болезни, лекарства и тд. А теперь фиг знает, как за ЖКХ заплатить. Ребёнок учится на другом конце планеты одна — осталась без копейки денег. Голодная, понятное дело, не останется, и общежитие есть. Но это вам к вечной волынке на тему «детей они не трогают». Не трогают, ага", - написал он в новом посте.

Теперь он просит у читателей советов коммерческого характера: пока он и его близкие не могут совершать даже самых рутинных и будничных платежей.

Напомним, что "дело ФБК" касается некоего отмывания денег и расследуется с осени прошлого года. Якобы неустановленное лицо из организации Навального получало наличные от других неустановленных лиц и вносило деньги на счета Фонда борьбы с коррупцией. Навальный и компания считает фабулу дела целиком абсурдной.

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