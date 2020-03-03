Шойгу не в состоянии представить себе армию без женщин

Министр обороны Сергей Шойгу посвятил публичное выступление роли и числу женщин, задействованных в отечественной армии.

"Сегодня армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В Вооруженных силах проходят службу свыше сорока одной тысячи военнослужащих-женщин. Из них около 4 тыс. - офицеры, в том числе, 44 полковника", - приводит его слова ТАСС.

По имеющейся у него статистике, и без того высокий конкурс на поступление в военные учебные заведения среди девушек продолжает расти. За прошлый год этот показатель составил 27 человек на место.

За тот же период женщины получили 128 государственных наград, из которых 24 достались им за участие в боевых действиях.