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14:15

В районе Ланской появился новый переулок

фото ЗакС политика В районе Ланской появился новый переулок

Безымянный проезд в Приморском районе, соединяющий Земледельческую и Сердобольскую улицы, получил название Бежецкого переулка, следует из постановления городского правительства, подписанного губернатором Александром Бегловым и опубликованного на сайте Смольного накануне, 2 марта.

Фактически переулок представляет собой продолжение Омской улицы от Торжковской улицы на юг и до конца еще не проложен.

Бежецкой до 1960-х годов называлась сама Омская улица.

Тем же распоряжением прежде безымянному мосту через озеро Лахтинский разлив в створе Шуваловского проспекта досталось название 2-го Лахтинского.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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