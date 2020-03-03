В районе Ланской появился новый переулок

Безымянный проезд в Приморском районе, соединяющий Земледельческую и Сердобольскую улицы, получил название Бежецкого переулка, следует из постановления городского правительства, подписанного губернатором Александром Бегловым и опубликованного на сайте Смольного накануне, 2 марта.

Фактически переулок представляет собой продолжение Омской улицы от Торжковской улицы на юг и до конца еще не проложен.

Бежецкой до 1960-х годов называлась сама Омская улица.

Тем же распоряжением прежде безымянному мосту через озеро Лахтинский разлив в створе Шуваловского проспекта досталось название 2-го Лахтинского.

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