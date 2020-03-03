Жириновский желает смертной казни для распространителей фейков о коронавирусе

Для борьбы со слухами относительно эпидемии коронавируса, вселяющими стресс в соотечественников, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает временно вернуть в обиход самые суровые меры наказания, передает РИА "Новости".

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса", - пояснил он свою мысль.

Думского депутата возмущает то, что постоянные фейки не влекут за собой никакой ответственности для их распространителей, в то время как деморализующий общество ущерб от них представляется Жириновскому весьма существенным.

"В 1941, когда была опасность захвата Москвы, разрешили московской милиции паникеров расстреливать... Прекратилась паника. Человек сто расстреляли - и тишина... Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом", - рассудил политик.

Всего в мире от эпидемии вируса умерло свыше трех тысяч человек, больше всего - в Китае, Южной Корее и Иране. Инфекция проникла уже на все континенты. Чаще всего недуг поражает пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Накануне, 2 марта, коронавирус диагностировали у россиянина, приехавшего в Москву из Италии. Сегодня, 3 марта, первый случай коронавируса подтвердился у украинца, тоже вернувшегося с Апеннин.