Трошин предложил прописать в Конституции недопустимость дискриминации по сексуальной ориентации

Депутат муниципального совета "Литейного округа" от партии «Яблоко» Сергей Трошин направил обращение на имя сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Павла Крашенинникова с предложением включить в Основной закон России пункты о недопустимости дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Муниципал сообщил ЗАКС.Ру, что направил свои поправки в понедельник, 2 марта, через сайт Госдумы.

- В Конституции уже есть положения о недопустимости дискриминации по признакам национальности, религиозной принадлежности и так далее. Конечно, этот список надо дополнить, - прокомментировал Трошин.

Предложение президента Владимира Путина прописать в Конституции, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, муниципальный депутат назвал «дурацким».

- Когда мы придем к власти в стране полноценно, мы этот пункт изменим, - добавил мундеп. – А пока, чтобы была борьба с дискриминацией, нужно внести те предложения, которые я предложил. Конечно, я не питаю иллюзий, что они будут приняты, но пусть будет понятно, что есть люди, которые считают, что недопустимость дискриминации должна быть закреплена в Конституции.

Напомним, второе думкое чтение поправок в Основной закон страны состоится 10 марта. В региональных парламентах новую редакцию Конституции могут одобрить уже 12 марта.