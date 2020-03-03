Суд отпустил Израйлита из СИЗО под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга перевел совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита под домашний арест до 2 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее сторона защиты просила вернуть уголовное дело предпринимателя в прокуратуру, однако суд это сделать отказался. Претензии адвокатов касались упоминания в материалах дела декларации Израйлита об амнистии. Суд решил, что она не фигурирует в деле как самостоятельное доказательство.

Израйлита подозревают в поставке некачественных труб для строительства одноименного порта в Ленобласти и выводе денег за границу. В сентябре выяснилось, что ФСБ изъяла из центрального аппарата ФНС декларацию об амнистии капитала. В ней Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Этот документ стал поводом для обвинений в выводе средств за границу по подложным документам и в легализации полученных путем мошенничества денег.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете использования деклараций об амнистии капитала для возбуждения уголовных дел.