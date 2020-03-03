Экс-министр науки Котюков стал замминистра финансов

Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков назначен замминистра финансов, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Котюков был министром науки в прежнем составе правительства при премьер-министре Дмитрии Медведеве. В 2012-2013 годах он уже был замглавы Минфина. После этого до 2018 года возглавлял Федеральное агентство научных организаций: после реформы Российской академии наук к ФАНО перешла сеть НИИ РАН. Сейчас министр науки – Валерий Фальков.

Прежний состав правительства во главе с Медведевым ушел в отставку 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.