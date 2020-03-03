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16:19

Дерипаска требует через суд от Навального 1 рубль

фото ЗакС политика Дерипаска требует через суд от Навального 1 рубль

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на политика Алексея Навального из-за слов последнего о том, что миллиардера незаконно поддерживает государство в лице госбанков, передает Forbes.

Дерипаска требует от Навального опровергнуть «не соответствующую действительности информацию», озвученную на YouTube-канале политика, сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников. По его словам, также бизнесмен требует компенсацию морального вреда в размере 1 рубль.

По словам Мельникова, ущерб куда более значительный, чем указанная сумма претензий. Адвокат заявил, что Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет и что рублем пытаются заткнуть его критическую деятельность», поэтому Дерипаска решил требовать символической компенсации.

О каком именно ролике идет речь, не уточняется. Известно, что в программе «Навальный Live» от 1 декабря 2019 года Навальный упоминал, что Дерипаска «получает все время какую-то государственную помощь», и заявлял, что тот ведет бизнес «крайне неэффективно», зная об этом.

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