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16:55

Песков пообещал своевременное прояснение поправки Путина в Конституцию о боге

фото ЗакС политика Песков пообещал своевременное прояснение поправки Путина в Конституцию о боге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, о боге, предках и идеалах, расшифровку опубликовала «Медуза».

Среди предложенных Путиным поправок есть фраза: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Журналист «Коммерсант FM» попросил Пескова уточнить, о чем идет речь. Например, каких предков имел в виду Путин, какие идеалы передали современным россиянам эти люди и какого именно бога президент имел в виду.

Песков заявил, что речь идет о «предках тех, кто живет в Российской Федерации». Идеалы, которые передали эти предки россиянам, она назвал «нашими общими», и это, по его словам, «следует из текста». Говоря об упоминании бога, Песков заявил, что это «будет своевременно прояснено», каким образом – пока неизвестно. При этом он подчеркнул, что государство «никоим образом свой светский характер не теряет».

Путин внес свои поправки накануне. Кроме упомянутых, среди них есть пункты, декларирующие, что Россия – преемник Советского Союза, и определение семьи как союза мужчины и женщины.

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