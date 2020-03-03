Фомичева ушла с поста директора АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки"

Людмила Фомичева покидает пост директора АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки», сообщается на сайте Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Отставка Фомичевой была принята на заседании правления АНО. Исполняющим обязанности директора до конца 2020 года будет главный редактор объединенной редакции «Районы. Кварталы» Михаил Иванов. Фомичева останется членом правления как председатель СЖ Петербурга и Ленобласти.

Информация о возможном уходе Фомичевой появилась накануне, передает «Лениздат.Ру». В Роскомнадзоре указывали, что у нее двойное гражданство: российское и греческое. Источники утверждают, что его она получила в середине 2010-х годов, ее отец был греком. С 2014 года действует запрет на владение иностранными лицами и компаниями более чем 20% акций российских СМИ и на руководство изданиями. АНО – учредитель редакции «Районов. Кварталов» и управляющая компания Дома журналиста.

Отмечалось, что Фомичева может покинуть еще несколько организаций из-за двойного гражданства. В том числе под вопросом членство в Общественной палате Петербурга и в Общественном совете при ГУ МВД России.