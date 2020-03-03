Смольный ищет волонтеров на голосование по поправкам в Конституцию

Смольный объявил о наборе волонтеров, которые помогут в проведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

В Петербурге планируется задействовать две тысячи волонтеров. Они будут работать в торговых центрах, аэропортах, вокзалах, крупных магазинах с 6 по 22 апреля. Волонтеры должны будут информировать петербуржцев о поправках в Конституцию.

Помочь с проведением голосования может любой желающий, достигший 18-летия. Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить заявку на портале «Добровольцы России» и форму для связи с кандидатами.

Отобранные кандидаты пройдут обучение. Смольный пообещал обеспечить их питанием и «федеральной красочной экипировкой».

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Их инициировал президент Владимир Путин в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

Также Путин внес поправку о том, что Россия – преемник СССР, упоминание о сохранении памяти предков, идеалах, веры в бога и о браке как союзе мужчины и женщины. Эти предложения президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировать не смог, но пообещал, что Путин своевременно это пояснит.