"Открытые медиа" помогли Хинштейну найти пункт о наклейках "На Берлин" в закупке Росгвардии

«Открытые медиа» в своем Telegram-канале опубликовали видеоинструкцию в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Хинштейна Генпрокурору в связи с заметкой о закупке новосибирского управления Росгвардии.

О необычной закупке стало известно в конце февраля. Тогда среди госзаказа нашли лот на наклейки «На Берлин», которые были популярны несколько лет назад. Цена такой наклейки не должна была превышать 436 рублей.

Новосибирское управление Росгвардии отрицает такую закупку. Тем не менее наклейки действительно оказались в конкурсной документации в разделе «аксессуары», который скрыт.

Хинштейн сначала просил Росгвардию отменить эту закупку, а 3 марта опубликовал в Twitter сообщение о том, что обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить этот «фейк-ньюс». По его словам, анализ конкурсной документации показывает, что такая заявка отсутствует, а приведенный на сайте «Открытых медиа» документ «имеет признаки фальсификации».

В ответ «Открытые медиа» опубликовали для Хинштейна инструкцию, как найти пункт о наклейках. Для этого надо зайти на сайт госзакупок, из вкладки «Вложения» скачать XLS-файл, с помощью инструкции найти скрытый лист и пролистать до 483-й строчки.

«Видите нужную строку, отзываете письмо генпрокурору, извиняетесь. Можете наказать помощников, которые не смогли вам помочь решить такую простую задачку», - добавили в издании.

Если повторить предложенные действия, в закупке действительно можно найти скрытый лист «Аксессуары». В нем на 483-й строчке значится «Наклейка к 9 мая "На Берлин"». Следом идут пункты о наклейках ко Дню Победы «звезды», «самолет», «танк».