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18:55

Суд отказал экс-фигуранту "московского дела" Абаничеву в компенсации

фото ЗакС политика Суд отказал экс-фигуранту "московского дела" Абаничеву в компенсации

Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева о компенсации за уголовное преследование, сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Абаничев просил взыскать с Минфина 500 тысяч рублей за преследование по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после участия в акции протеста 27 июля в Москве. Суд в удовлетворении иска отказал. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Абаничева обвиняли в том, что он бросил «банкой в полицейского», сам он говорил, что бросал бумажный стаканчик и «мог намусорить, а не нанести какой-то вред сотрудникам». В сентябре дело было закрыто.

Ранее суд присудил компенсации двум другим экс-фигурантам «московского дела», которых тоже обвиняли в массовых беспорядках: 150 тысяч рублей – Алексею Миняйло, 100 тысяч – Даниилу Конону.

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