18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:24

Вице-спикера ЗакСа Дроздова заинтересовало мнение петербуржцев о Little Big

фото ЗакС политика Вице-спикера ЗакСа Дроздова заинтересовало мнение петербуржцев о Little Big

В официальном сообществе «ВКонтакте» заместителя председателя петербургского парламента, единоросса Анатолия Дроздова 3 марта появился пост с краткой биографией группы Little Big, которая будет представлять Россию на «Евровидении».

В посте предлагается высказать свое отношение коллективу, ответив на вопрос «Нравится вам творчество группы?» За девять часов проголосовали 62 человека. 28 из них выбрали вариант «нравится», 19 опрошенных признались, что не знакомы с репертуаром Little Big, остальным группа не нравится.

Аналогичный опрос позже появился в группе муниципального образования «Академическое», которое расположено на территории, которую представляет в ЗакСе Дроздов. Там за час проголосовали 23 человека. Большинство из них с музыкой коллектива не знакомы. Одна жительница округа оставила комментарий «Позорище».

Группа Little Big образовалась в Петербурге в 2013 году. Известность получила благодаря песням “Every day I’m drinking”, “Russian hooligans”, “Give me your money”, “SKIBIDI”.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

2 марта, 14:40 Вишневский: Вероятность, что 12 марта ЗакС соберется из-за поправок в Конституцию, близка к 100%

28 февраля, 20:59 Резник о планах РПЦ на ризницу Спаса-на-Крови: От нас опять все скрывали

28 февраля, 19:59 Без расследования и гайд-парков

28 февраля, 12:21 Комитет ЗакСа попросит Смольный создать открытый реестр заявлений на митинги

28 февраля, 11:47 Комитет по вопросам законности предложил уменьшить число мест для проведения акций до четырех

26 февраля, 20:11 "Моей любви хватит не только на всех петербургских детей"

26 февраля, 20:06 Депутат ЗакСа Ходунова намерена судиться из-за испорченного Дня Красной армии

26 февраля, 19:55 Макаров считает, что досрочное голосование избавит муниципалитеты от радужных флагов

26 февраля, 14:43 Резник рассказал депутатам ЗакСа о судьях, разъезжающих в автомобиле ФСБ

26 февраля, 14:13 ЗакС поддержал проект Беглова о компенсации для будущих первоклассников из многодетных семей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:58 РКН составил протоколы на BBC World News в ответ на штраф "НТВ-Мир Балтия" в Британии

19:36 Историку Соколову предъявили обвинение в окончательной редакции

19:24 Вице-спикера ЗакСа Дроздова заинтересовало мнение петербуржцев о Little Big

18:55 Суд отказал экс-фигуранту "московского дела" Абаничеву в компенсации

18:36 "Открытые медиа" помогли Хинштейну найти пункт о наклейках "На Берлин" в закупке Росгвардии

17:58 Смольный ищет волонтеров на голосование по поправкам в Конституцию

17:22 Фомичева ушла с поста директора АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки"

16:55 Песков пообещал своевременное прояснение поправки Путина в Конституцию о боге

16:19 Дерипаска требует через суд от Навального 1 рубль

15:53 Экс-министр науки Котюков стал замминистра финансов

15:19 Суд отпустил Израйлита из СИЗО под домашний арест

14:56 Жириновский желает смертной казни для распространителей фейков о коронавирусе

14:55 Муниципал: Трошин предложил прописать в Конституции недопустимость дискриминации по сексуальной ориентации

14:15 В районе Ланской появился новый переулок

13:51 Шойгу не в состоянии представить себе армию без женщин

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru