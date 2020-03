Вице-спикера ЗакСа Дроздова заинтересовало мнение петербуржцев о Little Big

В официальном сообществе «ВКонтакте» заместителя председателя петербургского парламента, единоросса Анатолия Дроздова 3 марта появился пост с краткой биографией группы Little Big, которая будет представлять Россию на «Евровидении».

В посте предлагается высказать свое отношение коллективу, ответив на вопрос «Нравится вам творчество группы?» За девять часов проголосовали 62 человека. 28 из них выбрали вариант «нравится», 19 опрошенных признались, что не знакомы с репертуаром Little Big, остальным группа не нравится.

Аналогичный опрос позже появился в группе муниципального образования «Академическое», которое расположено на территории, которую представляет в ЗакСе Дроздов. Там за час проголосовали 23 человека. Большинство из них с музыкой коллектива не знакомы. Одна жительница округа оставила комментарий «Позорище».

Группа Little Big образовалась в Петербурге в 2013 году. Известность получила благодаря песням “Every day I’m drinking”, “Russian hooligans”, “Give me your money”, “SKIBIDI”.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

