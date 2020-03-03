Историку Соколову предъявили обвинение в окончательной редакции

Бывшему доценту СПбГУ, доценту Олегу Соколову предъявлено окончательное обвинение по двум статьям, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Кроме убийства аспирантки вуза Анастасии Ещенко, Соколова обвинили в незаконном хранении оружия. Он признал свою вину.

Почуев настаивает на рассмотрение дела в закрытом режиме. По его мнению, это нужно для сохранения тайны личной жизни участников процесса.

Соколов арестован по делу об убийстве Ещенко. 9 ноября его достали пьяным из реки Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела убитой. В его квартире нашли расчлененный труп женщины.

Ранее экспертиза признала Соколова полностью вменяемым. Соколов тем времен думает о написании мемуаров. В феврале он сообщил, что начал в СИЗО писать роман о любви.