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3 марта, 20:26

ВС РФ отказался признать незаконным распоряжение Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика ВС РФ отказался признать незаконным распоряжение Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Верховный суд отказался отменить распоряжение президента Владимира Путина о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает движение «Голос».

В суд с соответствующим иском обратился член УИК №2566 Москвы Александр Артемьев. Он отметил, что в распоряжении президента ответственность за подготовку и проведение голосования возложены на ЦИК и нижестоящие избиркомы, а они, согласо закону, занимаются только выборами и референдумами – то есть, не имеют отношения к общероссийскому голосованию.

Иск не затрагивает права, свободы и законные интересы истца, решил Верховный суд. В решении указано, что каких-либо обязанностей «непосредственно на членов участковых избирательных комиссий данным распоряжением не накладывается».

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Их инициировал президент в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

Также Путин внес поправку о том, что Россия – преемник СССР, упоминание о сохранении памяти предков, идеалах, веры в бога и о браке как союзе мужчины и женщины. Эти предложения президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировать не смог, но пообещал, что Путин своевременно это пояснит.

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