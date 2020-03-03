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3 марта, 20:46

В Самаре обрушилась несущая стена жилого дома

фото ЗакС политика В Самаре обрушилась несущая стена жилого дома

В Самаре в двухэтажном многоквартирном доме обрушилась несущая стена, сообщает аккаунт городской администрации в Twitter.

Управление МЧС по Самарской области получило сообщение о взрыве газового оборудования в доме, сообщает РИА «Новости». По данным ведомства, взрыв привел к обрушению перегородки без возгорания. Сообщается о семи пострадавших.

Вместе с тем администрация Самары сообщает, что взрыва бытового газа не было. Людей под обломками нет, информация о состоянии пострадавших уточняется. По данным городского правительства, в доме находились в том числе четверо малолетних детей.

На место происшествия выехала мэр Самары Елена Лапушкина.

Обновлено 20:55: Деревянный дом относится к старому фонду, пишет 63.ru. По данным издания, предположительно, в нем проживали несколько семей – выходцы из республик Средей Азии. Жильцов увезли полицейские в отделение: возможно, для проверки документов, уточняет издание.

По факту обрушения стены проводится доследственная проверка, сообщает управление СК по Самарской области. На месте работают следователи и криминалисты ведомства.

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