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9:29

Двое россиян в ОАЭ заразились коронавирусом

фото ЗакС политика Двое россиян в ОАЭ заразились коронавирусом

Двое россиян, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, оказались заражены коронавирусом Covid-19, передает «Медуза» со ссылкой на министерство здравоохранения ОАЭ.

По данным министерства, всего выявлено шесть новых случаев заболевания. Кроме россиян, заболели также двое граждан Италии и по одному – Германии и Колумбии. Все они приехали в ОАЭ на этап велогонки Мирового тура и контактировали с двумя заболевшими, диагноз которых был подтвержден ранее.

На 4 марта известно о шести случаях заражения россиян коронавирусом. Кроме россиян в ОАЭ, заболели три гражданина РФ на лайнере «Даймонд Принсесс» в Японии, у одного москвича диагноз подтвердился после того, как он вернулся из Италии. В начале марта стало известно о двух заболевших гражданах Китая: в Забайкальском крае и Тюменской области.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что уровень смертности от коронавируса выше такого показателя сезонного гриппа: 3,4% против менее 1%. По его словам, у многих людей есть иммунитет к гриппу, а к коронавирусу – нет.  

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 92 тысячи человек, подавляющее большинство – в Китае. Тысячи случаев заражения зарегистрированы в Южной Корее, по паре тысяч – в Италии и Иране. Умер 3201 человек, большинство – не менее 50 тысяч – выздоровели.

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