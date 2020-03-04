Правительство запретило до лета вывозить медицинские маски и халаты из России

Правительство России запретило до 1 июня вывоз за пределы страны некоторых медицинских изделий и средств личной защиты, в том числе медицинских масок, следует из опубликованного постановления кабмина.

Постановление принято «в целях защиты интересов российских граждан». Под запрет на вывоз из России попали различные медицинские маски, халаты, респираторы, комбинезоны химической защиты, особо прочные бахилы, бинты, вата, марля, дезинфицирующие и противовирусные средства, перчатки и другое.

Исключением станет вывоз такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи. Можно вывозить эти средства и физическим лицам для личного использования.

Меры приняты на фоне распространения коронавируса Covid-2019. Раннее стало известно, что в ОАЭ им заразились двое россиян. Таким образом диагноз подтвердился у шести граждан РФ, всего в мире заболели более 92 тысяч человек.