Только один депутат не захотел переносить заседание ЗакСа из-за поправок в Конституцию

Петербургский парламент включил в повестку заседания 4 марта вопрос о переносе следующего заседания со среды, 11 марта, на четверг, 12 марта. Ранее лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский сообщил, что 12 марта городской парламент будет рассматривать вопрос об одобрении поправок в Конституцию.

Против включения этого вопроса в повестку дня проголосовал только один депутат. Беспартийный депутат Максим Резник сообщил ЗАКС.Ру, что это был он.

Вишневский на пленарном заседании отсутствует.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Их инициировал президент Владимир Путин в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным. Также Путин внес поправку о том, что Россия – преемник СССР, упоминание о сохранении памяти предков, идеалах, веры в бога и о браке как союзе мужчины и женщины. Эти предложения президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировать не смог, но пообещал, что Путин своевременно это пояснит.

Сергей Еремеев

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