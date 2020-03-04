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10:30

Власти Египта отказали в иске родственникам жертв авиакатастрофы над Синаем

фото ЗакС политика Власти Египта отказали в иске родственникам жертв авиакатастрофы над Синаем

 

Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски родственников погибших при крушении самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, потому что счел личности погибших неустановленными, а само катастрофу – аварией, а не террактом, пишет «Коммерсантъ».

Иск подали 30 семей погибших россиян к бывшему премьер-министру Египта Шерифу Исмаилу, глава МВД, минфина и авиации Египта. По мнению истцов, они допустили халатность или оплошность, чем позволили террористам пронести бомбы на борт самолета. Родственники погибших требовали компенсации 3 млн долларов за каждого погибшего.

Суд Египта признал «незаконное вмешательство» в полет «третьих лиц», но не связал взрыв в самолете и гибель 224 человек с действиями чиновников. Отказываясь рассматривать иски, суд сослался на то, что факт нахождения погибших в самолете не доказан, также как и родственные связи между истцами и жертвами.

В России все погибшие давно установлены, возбуждено дело по ст. 205 УК РФ (теракт). Источник издания утверждает, что египетской стороне регулярно направляются запросы о правовой помощи, но «интересующие следствие материалы и сведения в Следственный комитет не поступили». Он связывает это с нежеланием Египта признавать крушение самолета терактом.

Самолет A321 «Когалымавиа», летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

 

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