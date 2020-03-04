Петербургские единороссы отказались либерализовать городской закон о митингах

Большинство поправок, подготовленных депутатами Заксобрания Петербурга к городскому закону о митингах и демонстрациях, не поддержали представители "Единой России". 4 марта прошло второе чтение новой редакции документа.

Представители "Справедливой России" и КПРФ предлагали обязать Смольный вести реестр поданных заявлений на организацию массовых мероприятий, чтобы всем гражданам было видно, кто и когда подал уведомление. Также эти фракции заявили о необходимости увеличить количество специальных мест для проведения массовых мероприятий, организовав гайд-парки в каждом районе города.

Коммунистка Ольга Ходунова также просила отменить запрет на проведение шествий на объектах транспортной инфраструктуры в утреннее и вечернее время. Она заявила, что эта норма фактически означает запрет демонстраций в Петербурге.

Эсеры своей поправкой предлагали разрешить проводить митинги на Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также на Невском проспекте. Лидер фракции Алексей Ковалев заявил о необходимости лишить городские власти возможности отказывать в согласовании массовых предприятий под предлогом ремонтных работ.

Депутаты "Единой России" не стали голосовать по всем этим поправкам. Единоросс Денис Четырбок отметил, что многие из них противоречат выводам Конституционного суда. Его поддержал председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

- Домитинговались 103 года назад и умыли кровью Россию, - заявил спикер ЗакСа.

Приняты были только поправки, подготовленные возглавляемым Четырбоком комитетом по законодательству. Ими, в частности, уменьшается число гайд-парков с восьми до четырех. Вместе с тем на митингах в специально отведенных местах смогут участвовать до 500 человек вместо 200.

Кроме того, комитет предложил разрешить митинговать у органов государственной власти. Также региональное законодательство привели в соответствие с федеральным, прописав в нем административную ответственность организаторов за неуведомление об отказе в ранее согласованном проведении массового мероприятия.

Сергей Еремеев

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