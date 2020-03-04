День железнодорожника сделали официальным праздником в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга на заседании 4 марта утвердило новый праздник - День железнодорожника. Его предложено отмечать в первое воскресенье августа.

Инициатором утверждения профессионального праздника выступил председатель парламентского комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок.

Отметим, что День железнодорожника и ранее отмечали в первое воскресенье августа по всей России.

Сергей Еремеев

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