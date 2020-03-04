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11:00

ЦИК направит 14,2 млрд рублей на проведение голосования по поправкам в Конституции в регионах

фото ЗакС политика ЦИК направит 14,2 млрд рублей на проведение голосования по поправкам в Конституции в регионах

Центральная избирательная комиссия выделит 14,624 млрд рублей нижестоящим комиссиям на подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию, заявил член ЦИК Николай Булаев на заседании центрального избиркома 4 марта. По его словам, на работу избирательных комиссий субъектов России направят 14,2 млрд рублей. Член ЦИК добавил, что уже определены суммы, которые получат те или иные регионы – почти все они согласны с размером выделяемых средств.

Около 82% от 14,2 млрд рублей уйдет на работу участковых избирательных комиссий, заявил Булаев. Он пояснил, что это 11,7 млрд рублей. 

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Член ЦИК рассказал, что общая сумма на работу нижестоящих избирательных комиссий составит 14,6 млрд рублей - 321 млн рублей направят на другие расходы. В частности, 1,8 млн рублей на изготовление печатной продукции и 93,2 тысячи рублей на работу зарубежных избирательных комиссий, заявил Булаев. 

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Общая сумма всех затрат на проведение голосования по поправкам в Конституцию составляет 14,8 млрд рублей, напомнил член ЦИК.  Он добавил, что Центризбирком 110 млн направит федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические правительства, консульские учреждения и воинские части. Оставшиеся 80 млн рублей ЦИК потратит самостоятельно на исполнение своих полномочий, отметил член ЦИК. 

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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