СМИ: Путин подпишет поправки в Конституцию к годовщине присоединения Крыма к РФ

Президент Владимир Путин может подписать законопроект о поправках в Конституцию при одобрении парламента и положительном заключении Конституционного суда к 18 марта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Источник напомнил, что 18 марта – это годовщина присоединения Крыма к России. По его словам, эта дата «имеет символическое значение».

Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором-третьем чтении 10-11 марта. Региональные заксобрания могут рассмотреть поправки сразу после их одобрения в Совете Федерации. Согласно Конституции, поправки в главы 3-8 должны поддержать две трети региональных парламентов.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Их инициировал Путин в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

Также Путин внес поправку о том, что Россия – преемник СССР, упоминание о сохранении памяти предков, идеалах, веры в бога и о браке как союзе мужчины и женщины. Эти предложения президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировать не смог, но пообещал, что Путин своевременно это пояснит.