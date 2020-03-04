Будущий заместитель Беглова по здравоохранению считает коронавирус вопросом номер один

Кандидат на должность вице-губернатора Петербурга по социальной политике и здравоохранению Олег Эргашев сообщил депутатам ЗакСа, что считает "вопросом номер один" в сегодняшней повестке эпидемию коронавирусной инфекции.

Отвечая на вопрос лидера фракции Партия Роста Оксаны Дмитриевой о коронавирусе Covid-19, он сообщил, что изучал этот вопрос еще 25-30 лет назад и осознает опасность эпидемии.

Эргашев заявил, что намерен в ближайшее время обсудить эту тему с председателем комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом. Также Эргашев планирует встретиться по этому вопросу с руководством Боткинской больницы, узнать план мероприятий медперсонала и изучить имеющееся оборудование.

Другим приоритетным вопросом Эргашев назвал обеспечение лекарственными препаратами петербуржцев, нуждающихся в них.

ЗакС должен одобрить кандидатуру на пост вице-губернатора в ходе заседания 4 марта. Эргашев с 2010 года работал главным хирургом комитета по здравоохранению Ленобласти. Работу он совмещал с научной деятельностью. С 2010 года Эргашев - профессор Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени Павлова, с 2012 года - профессор государственного медицинского университета имени Мечникова. С 1984 по 2010 год он проходил службу в вооруженных силах России. Имеет звание полковника медицинской службы в запасе.

Сергей Еремеев

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