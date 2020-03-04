Горизбирком на заседании 5 марта планирует назначить дату довыборов в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 марта намерена определить дату проведения довыборов депутата Законодательного собрания по 21 округу, сообщил ЗАКС.Ру член ГИК от Партии роста Алексей Березин. По его словам, в разосланном проекте решения довыборы планируется назначить на 7 июня. ГИК намерен начать прием документов у кандидатов 13 марта, добавил Березин.

Он также рассказал, что основная часть членов Горизбиркома хочет возложить полномочия окружной комиссии, которая должна проводить голосование, на территориальную избирательную комиссию №19. Березин добавил, что представители оппозиционных партий против такого решения - по их мнению, обязанности должен исполнять сам ГИК. Тогда довыборы пройдут открыто, гласно и публично, уверен представитель Партии роста.

В поселке Стрельна у Санкт-Петербурга 5-6 марта пройдет Общероссийский электоральный медиафорум. В нем примет участие председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-центре ЦИК. Там же уточнили, что на заседания избирательных комиссий Петербурга и Ленинградской области Памфилова идти не планирует.

Напомним, в ночь на 11 июня 2019 года скончался депутат ЗакСа Павел Зеленков. Он представлял в парламенте 21 округ.

ТИК №19 отвечает за работу избирательных комиссий в Московском районе. В частности, в ведении территориального избиркома на муниципальных выборах 2019 года были избиркомы муниципальных образований «Звездное» и «Гагаринское», на работу которых часто жаловались оппозиционные кандидаты в мунедепы. В частности, ИКМО «Гагаринское» отказывалось регистрировать кандидатов от оппозиции, а глава муниципального избиркома участвовал в организации «фейковой» очереди.

София Саттарова

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