Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов подал заявление о заключении брака в СИЗО, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.

Невеста Абызова – бывшая стюардесса Валентина Григорьева. Заявление подано в ЗАГС Рязанского района Москвы, выездная регистрация состоится в СИЗО «Лефортово» 25 марта, проведение церемонии согласовано с ФСИН.

От Григорьевой у Абызова есть сын, который родился в 2018 году. Также у него есть трое детей от первого брака.

Абызов почти год как находится под арестом, он – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Его сокамерником в «Лефортово» стал экс-сенатор Рауф Арашуков, которого обвиняют в организации убийств и участии в преступном сообществе.

По этому делу арестовано имущество и активы экс-министра и его близких более чем на 27 млрд рублей. Незадолго до этого в августе Басманный суд отказался продлить арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по этому делу.