СМИ: У заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя нашли психическое расстройство

Психиатрическая экспертиза подтвердила расстройство психики у преподавателя Военно-космической академии имени Можайского Рифата Закирова, проходящего по делу о взрыве в вузе, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Закиров полностью признал свою вину и извинился перед коллегами-преподавателями, которые пострадали от взрыва его бомбы. Психическое расстройство у него случилось до экспертизы, когда он находился под домашним арестом. Закиров, сообщает издание, прошел лечение, его обследовали эксперты, и он снова вернулся домой.

Поступок Закирова мог быть связан с жилищными проблемами его семьи. Сообщается, что в случае обезвреживания бомбы он вполне мог рассчитывать на новую квартиру.

2 апреля 2019 года в академии Можайского взорвалась мина, несколько человек пострадали, вскоре после взрыва нашли еще один снаряд. Закиров при взрыве получил тяжелую контузию и не менее месяца лечился от головных болей и восстанавливал полностью утраченный слух. Его обвиняют в незаконном обороте взрывчатки.