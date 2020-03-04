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15:43

Суд отменил избрание главы местной администрации МО «Сосновая поляна»

фото ЗакС политика Суд отменил избрание главы местной администрации МО «Сосновая поляна»

Красносельский районный суд Петербурга на заседании 3 марта отменил решение о назначении главы местной администрации муниципального образования «Сосновая поляна», сообщил ЗАКС.Ру 4 марта мундеп округа Дмитрий Бойко. По его словам, судебное решение принято по двум искам, которые рассматривались вместе.

Иски к муниципальному совету, его главе и комиссии по проведению конкурса на замещение главы местной администрации подали экс-кандидат на этот пост Владимир Решетников и Алексей Воровьев, сообщается на сайте суда. Бойко заявил, что Воровьев является знакомым Решетникова. Он якобы не нашел в одной из библиотек выпуск газеты «Вести Сосновой поляны» с объявлением о приеме документов на выдвижение в главы администрации, рассказал мундеп. 

По его словам, выпуск газеты с такой информацией существует. Почему его не оказалось в одной из библиотек, депутат не знает. 

Бойко рассказал, что выборы главы администрации состоялись 4 декабря 2019 года. Комиссия допустила двух кандидатов Владимира Решетникова и Максима Бабаева, пояснил мундеп. Он уточнил, что совет выбрал главой администрации Бабаева.

- Муниципальный совет единогласно проголосовал за кандидатуру Бабаева Максима Захаровича. Основным критерием в работе муниципальных властей для совета являлось то, что человек должен быть глубоко погружен в то, что происходит в его районе. И основным определяющим фактором было то, что Максим именно проживает на территории Сосновой поляны, и людей депутат или житель может всегда к нему зайти домой и спросить его за все, что происходит в районе, - сообщил муниципальный депутат. 

Он добавил, что совет намерен провести внеплановое заседание 4 марта. На нем депутаты будут принимать решение, как действовать в сложившейся ситуации, добавил Бойко. 

София Саттарова

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