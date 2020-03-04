Путин винит в экономической стагнации нестабильные цены на нефть

Президент Владимир Путин в ходе продолжающейся серии его интервью ТАСС уделил внимание переменам в экономической конъюнктуре, которые имели место за долгие годы его правления. Переломным эпизодом для национального лидера стал экономический кризис конца 2008 года, поставивший крест на амбициозных планах правительства - в частности, по удвоению ВВП. Персональной ответственности никто во власти, по его мнению, за несбывшиеся надежды нести не может.

"Ну объяснение есть, прежде всего оно связано с резким падением цен на энергоносители. Пока всё у нас росло, нефть-то была 100 и больше долларов за баррель. А сейчас 60. Разница есть? В 2 раза почти. Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе", - рассказал Путин.

При этом глава государства уверяет, что Россия стремится к независимости от цен на углеводороды, и это, с его точки зрения, уже подтверждает официальная статистика.

"Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов, она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев", - заметил президент.

Комментируя рост цен по стране в целом, Путин настоял на том, что они "растут минимально".

В предыдущих сериях интервью проекту он, в частности, оправдывал беспощадное отношение представителей власти к участникам несанкционированных митингов.