18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:19

В 2021 году откроется для посещения главное здание библиотеки имени Маяковского

фото ЗакС политика В 2021 году откроется для посещения главное здание библиотеки имени Маяковского

До конца нынешнего года должен закончиться капитальный ремонт библиотеки имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, передает сайт городского правительства. За этим, пообещал в ходе посещения работ губернатор Александр Беглов, город попробует приступить к реализациии идеи подземного книгохранилища. Для этого, подчеркнул он, необходимо будет поменять федеральное законодательство.

"Для того, чтобы отвечать современным вызовам, говорить на одном языке с молодёжью, наши городские библиотеки должны меняться, что мы и видим на примере библиотеки имени Маяковского", - отметил Беглов, похвалив стремление администрации учреждения к инновациям.

Библиотеку, существующую уже более полутора веков, по мнению Беглова, можно назвать одной из лучших в России.

Капитальный ремонт здания стартовал в 2018 году. За 710 млн рублей за него взялся подрядчик, прежде не раз обслуживавший Эрмитаж - проектное бюро "ЖилСтрой". Библиотека временно переехала в помещения на Невском и Гражданском проспектах.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:42 "Водоканал" просит Цивилева защитить права служебных собак "в отставке"

18:25 Муниципал: Судья решила не допрашивать свидетельницу по делу о «сбежавших бюллетенях» в МО «Московская застава»

18:17 СК сообщил об уменьшении числа случаев дедовщины в армии

17:42 Памятник Ушакову на площади Труда займет место парковки

17:37 Петербургских депутатов Госдумы пока не пригласили на митинг за поправки в Конституцию

17:05 Авторов расследования "Медузы" о фигурантах дела "Сети" допрашивают в Москве

17:02 Третий год подряд Макаров «играет в декаданс» перед 8 марта

16:43 Цыпляев поддерживает "судебные" поправки в Конституцию

16:19 В 2021 году откроется для посещения главное здание библиотеки имени Маяковского

15:52 Путин винит в экономической стагнации нестабильные цены на нефть

15:43 Муниципал: Суд отменил избрание главы местной администрации МО «Сосновая поляна»

15:25 Шульман все больше тревожит "словоблудие" в конституционных поправках и их юридические последствия

14:55 Путин сообщил о вбросах про коронавирус в России из-за рубежа

14:31 СМИ: У заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя нашли психическое расстройство

13:59 Песков не видит ущемления прав этносов в поправке о государствообращующем народе в России

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru