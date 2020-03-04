Цыпляев поддерживает "судебные" поправки в Конституцию

Петербургский политик, один из авторов действующей Конституции 1993 года Сергей Цыпляев раскритиковал многие из поправок, внесенных ко второму чтению в Госдуме - в частности, увеличение полномочий в руках федерального центра и декларативные предложения общегуманитарного свойства - однако, поддержал предлагаемое президенту право участвовать в отстранении от должностей "проштрафившихся" судей. По его словам, в нынешнем виде поправка практически полностью повторяет норму американского права и является "конституционно верной".

"Судья сохраняет свои полномочия пожизненно только при условии безупречного поведения. Но если у человека возникают проблемы с законом, то это отдается не на внутрикорпоративное решение: президент входит с предложением в Сенат, и Сенат осуществляет процедуру отрешения судьи от должности. Президент не увольняет судей личным решением. Нельзя исходить из позиции, что судьи идеальные, а Сенат отвратительный", - рассудил Цыпляев в эфире "Эха Петербурга".

Декан юридического факультета РАНХиГС уверен, что "нельзя ничего оставлять в одних руках", поскольку не избираемый гражданами суд не должен быть закрытым сообществом, и что из так называемого либерального лагеря с новейшей инициативой спорят предвзято настроенные люди.

За или против поправок в основной закон российским гражданам предстоит проголосовать 22 апреля. Ожидается, что к тому времени закон уже должен быть подписан Владимиром Путиным. Второе чтение в Госдуме назначено на 10 марта.