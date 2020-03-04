Авторов расследования "Медузы" о фигурантах дела "Сети" допрашивают в Москве

Журналисты издания "Медуза", работавшие над резонансным материалом о возможной причастности фигурантов дела "Сети"* к двойному убийству, стали гостями допроса в столичном управлении Следственного комитета. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на юриста Сергея Бадамшина, участвующего в процедуре. Известно, что допрос ведет начальник отдела по расследованию особо важных дел пензенского управления СК.

Отметим, что скандальный материал расколол читателей и журналистское сообщество во мнениях. Одни считают расследование неубедительным и аморальным, поскольку оно строится на показаниях анонимного героя и признании эмигрировавшего молодого человека с репутацией "фантазера", а также вредят судьбе приговоренных к заключению в колонии мужчин. Другие находят текст полезным для общества, поскольку он якобы позволяет реалистичнее рассмотреть личности молодых анархистов и разрушает предвзятую логику "свои-чужие".

В расследовании говорилось о том, что в 2017 году некоторые фигуранты дела "Сети" якобы решили ликвидировать двух знакомых, которые вышли из доверия. Часть компании, согласно статье издания, в том числе могла иметь отношение к торговле наркотиками. В лесу под Рязанью впоследствии был найден труп Артема Дорофеева, в убийстве которого признался герой расследования, а сегодня, 4 марта, "Медуза" сообщила, что неподалеку правоохранители нашли тело, предположительно принадлежащее его подруге Екатерине Левченко. Последнюю не могли найти три года.

Суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых фигурантов к срокам от 6 до 18 лет.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ