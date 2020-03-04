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17:42

Памятник Ушакову на площади Труда займет место парковки

фото ЗакС политика Памятник Ушакову на площади Труда займет место парковки

Памятник знаменитому адмиралу Федору Ушакову разместят в той части площади Труда, где располагается автомобильная парковка, принадлежащая Военно-морскому музею, о чем пишет строительное издание "Канонер". Для этого служебную стоянку ликвидируют.

Первоначально планировалось, что монумент установят в центре площади, представляющей собой сложную транспортную развязку. В императорской России там находилась утраченная Благовещенская церковь.

"Я считаю, что в протокол нужно внести пункт, согласно которому в случае воссоздания храма нужно предусмотреть перенос памятника Ушакову на иное место", - заявил главный петербургский архитектор Владимир Григорьев, добавив, что слабо верит в воссоздание культового учреждения.

Статуя Ушакова будет доставать до второго этажа здания казарм. Таким образом будет отмечено 275-летие со дня рождения адмирала.

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